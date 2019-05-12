В пригород Дамаска доставлено две тонны гумпомощи от России

Российские военные раздали нуждающимся жителям Мисраба — пригорода Дамаска — более двух тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Макаренко.

— Руководством центра было принято решение по выдаче продовольственных наборов, включающих в себя рис, муку, сахар и консервы мясные, — сказал он.

Руководитель местной администрации Аднан Абдель Хани поблагодарил российских военнослужащих за помощь и выразил надежду, что подобные акции продолжатся в будущем.

И по словам представителей Центра по примирению, учитывая ситуацию, которая сложилась в населённом пункте, в ближайшее время будет доставлено ещё несколько партий гуманитарной помощи.