В Литве стартовало голосование на выборах президента

На пост литовского лидера претендуют девять кандидатов. Одному из претендентов для победы надо набрать более 50% голосов.

Около двух тысяч избирательных участков открылись в 07:00 сегодня на седьмых за годы независимости выборах президента в Литве. Одновременно в республике проводятся два референдума — о введении двойного гражданства и сокращении депутатского корпуса на 15%.

Из 2,8 миллиона литовцев правом голоса обладает более 2,5 миллиона. Их число из-за неблагоприятной демографической ситуации сократилось на 69 тысяч по сравнению с прошлыми выборами в 2014 году.

На пост литовского лидера претендуют девять кандидатов. По мнению экспертов, фаворитами являются 54-летний экономист Гитанас Науседа, 44-летняя экс министр финансов Ингрида Шимоните и 48-летний премьер-министр страны Саулюс Сквернялис. Нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте занимает этот пост второй срок и на третий претендовать не может.

Для победы кандидату надо набрать более 50% голосов. Если никому из претендентов сделать это не удастся, через две недели состоится второй тур.

Избирательные участки будут закрыты в 20:00. Предварительные результаты могут стать известны уже после полуночи.