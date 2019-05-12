Помпео рассказал о подготовке мер для сдерживания Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готовит необходимые дипломатические и военные ресурсы для ответа в случае возможных враждебных действий Ирана.

Так, Помпео заявил о направлении дополнительных сил на Ближний Восток для защиты американских интересов и безопасности.

— Мы предприняли все необходимые меры, чтобы укрепить, насколько это возможно, нашу безопасность в регионе на тот случай, если Иран решит нанести ущерб интересам США в Ираке, Афганистане или Йемене, или где-либо на Ближнем Востоке, — сказал глава Госдепа в интервью CNBC.

По его словам, США вовсе не стремятся к войне с Ираном, но при надобности готовы дать "адекватный ответ". Целью Вашингтона, по словам госсекретаря, является "изменение поведения иранского руководства".

— Мы не допустим просчётов. Нашей целью является не война, а изменение поведения иранского руководства, — подчеркнул Помпео, отметив, что на данный момент политика Ирана негативно влияет на ситуацию на Ближнем Востоке.

При этом Помпео подчеркнул, что Соединённые Штаты готовы к дипломатическим переговорам с Ираном.