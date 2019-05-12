Президент Казахстана намерен укреплять сотрудничество с РФ, Китаем и США

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, зарегистрированный также в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах, в случае победы на выборах намерен укреплять сотрудничество с Россией, Китаем, США, а также другими партнёрами республики.

— Будем укреплять сотрудничество с нашими стратегическими партнёрами — Россией, Китаем, США, государствами Центральной Азии, Европейским Союзом, странами Азии и Ближнего Востока, а также с международными организациями: ООН, СНГ, ЕАЭС, ШОС, ОБСЕ, СВМДА и другими, — говорится на сайте кандидата.

В период своего правления Токаев намерен также продолжить модернизацию политической системы республики "на основе демократии" и продолжать "прагматичный, конструктивный, многовекторный внешнеполитический курс", намеченный прошлым главой государства Нурсултаном Назарбаевым.

Для этого, по его словам, в каждом центральном и местном исполнительном органе планируется создать постоянные пункты приёма граждан для более быстрой и эффективной обратной связи с населением. А все внешнеполитические шаги будут "приносить конкретные выгоды стране, национальному бизнесу, каждому гражданину".