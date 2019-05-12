Психолог объяснила выбор россиянами чёрной одежды

По мнению специалиста, цвет наряда может говорить о внутренних проблемах человека.

Член Российского психологического общества Наталья Искра связала выбор одежды чёрного цвета россиянами с климатическими условиями. Её слова приводит "Вечерняя Москва".

— В зимнее время серая и чёрная одежда, особенно когда вокруг пасмурно, помогает оттенить достоинства человека, его яркие черты и сконцентрировать внимание именно на них, — пояснила врач.

Также Искра уверена, что одежда может говорить о внутренних проблемах человека. Она отметила, что если кто-то не просто одевается в мрачные тона, но и делает это небрежно и неряшливо, то можно говорить о подавленности личности.

По словам специалиста, при помощи вещей можно настроить себя на позитив или рабочий лад. Так, розовый, бежевый и разные их оттенки поднимают настроение, а холодные тона, такие как светло-голубой, в свою очередь, способствуют мыслительной деятельности.

При этом, по мнению психолога, с яркими цветами нужно быть осторожнее. Например, красный цвет может повысить агрессию, а ярко-оранжевый — перевозбудить.

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