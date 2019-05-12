Под Ростовом введён режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

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Под Ростовом введён режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

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Фото: © L!FE

В результате инцидента погибли как минимум два человека и пострадали также двое.

Режим чрезвычайной ситуации был введён в посёлке Чистоозёрный Ростовской области, где в жилом двухэтажном доме взорвался газ, рассказал представитель регионального ГУ МЧС РФ.

— В посёлке Чистоозёрный введён режим ЧС, — сообщил он.

В пункте временного размещения сейчас находится 13 человек, на месте работают психологи российского спасательного ведомства.

Разборы завалов после обрушения продолжаются.

Взрыв газа в жилом двухэтажном доме в посёлке Чистоозёрный Ростовской области произошёл этой ночью. В результате погибли как минимум два человека и пострадали также двое. Лайф публиковал фото и видео.

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