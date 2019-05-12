Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 мая

Максимальная температура воздуха в столице будет составлять +22...+24 °С, в области — +20...+25 °С.

На фоне повышенного атмосферного давления завершающий длинные выходные день в Москве и Московской области будет солнечным и тёплым. Об этом информирует погодный центр "Фобос".

— Мы ожидаем сегодня на берегах Москвы-реки переменную облачность, без существенных осадков, — говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в Москве будет составлять +22...+24 °С, в области — +20...+25 °С, ветер ожидается восточный, 2–7 м/с. Атмосферное давление останется высоким и составит 755 миллиметров ртутного столба.