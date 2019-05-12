Косачёв рассказал о возможности отмены виз между Россией и Японией

По мнению сенатора, предпосылки либерализации визового режима между странами есть, однако этот процесс не будет быстрым.

Перспективы и предпосылки для введения безвизового режима между Россией и Японией есть, однако говорить о нём как о ближайшей перспективе двусторонних отношений пока не стоит. Об этом заявил глава Международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв в интервью "Парламентской газете".

— Они (перспективы. — Прим. Лайфа) есть. Но совершенно точно могу сказать, что процесс этот будет долгим, он должен сопровождаться апробацией целого ряда отдельных решений, — сказал он.

Сенатор отметил, что некоторые шаги в этом направлении уже сделаны, и напомнил о визовых послаблениях для жителей Сахалина и Хоккайдо, возимевших реальный эффект. И добавил, что, по его мнению, властям двух стран стоит работать над дальнейшей либерализацией визового режима вплоть до полной отмены въездных документов.

Напомним, в январе 2017-го Токио упростили порядок выдачи виз россиянам, из-за чего поток туристов за год вырос с 55 до 77 тысяч человек. После аналогичных мер в 2018 году количество путешественников из России увеличилось до 95 тысяч человек.