Прокуратура начала проверку после взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

В рамках проверки будет дана оценка деятельности организаций, обслуживающих жилой дом.

Прокуратура Ростовской области ведёт проверку по факту взрыва газа в жилом двухэтажном доме в Каменском районе региона. Об этом сообщил представитель надзорного ведомства.

— В связи с инцидентом, произошедшем сегодня ночью в посёлке Чистоозерный Каменского района Ростовской области, по поручению прокурора области Каменской городской прокуратурой организовано проведение проверки. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — заявил представитель прокуратуры региона.

Взрыв газа в жилом двухэтажном доме в посёлке Чистоозерный Ростовской области произошёл этой ночью. В результате погибли как минимум два человека и пострадали также двое. Лайф опубликовал фото и видео с места происшествия.