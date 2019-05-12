Япония разместит девять конвертопланов на военной базе около Токио

Закупаемые у США конвертопланы Osprey будут размещены на базе сухопутных сил в Кисарадзу, на восточном берегу Токийского залива, в зоне японской столицы. Об этом сообщает газета Yomiuri со ссылкой на источники в военном ведомстве.
По информации издания, развёртывание уникальных летательных машин, способных перемещаться в воздухе в режиме как вертолёта, так и самолёта, начнётся в марте 2020 года. Япония фактически уже купила четыре таких аппарата, но их пока не доставили из США.
[ Video ] Quand le Boeing-Bell V-22 Osprey ce prépare au décollage depuis un porte avions ... on se croirait un peu dans un film Transformers 😎 #aviation #aerospace #helicopters #army #navy #USA #France #AvGeeks pic.twitter.com/egC9mHBmj4— AAF /// (@AAF_Aviation) 19 января 2019 г.
Всего в планах японского правительства закупка 17 конвертопланов, которые помимо защиты столицы предполагается также использовать для обороны территорий в Восточно-Китайском море.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени