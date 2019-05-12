Япония разместит девять конвертопланов на военной базе около Токио

Закупаемые у США конвертопланы Osprey будут размещены на базе сухопутных сил в Кисарадзу, на восточном берегу Токийского залива, в зоне японской столицы. Об этом сообщает газета Yomiuri со ссылкой на источники в военном ведомстве.

По информации издания, развёртывание уникальных летательных машин, способных перемещаться в воздухе в режиме как вертолёта, так и самолёта, начнётся в марте 2020 года. Япония фактически уже купила четыре таких аппарата, но их пока не доставили из США.

Всего в планах японского правительства закупка 17 конвертопланов, которые помимо защиты столицы предполагается также использовать для обороны территорий в Восточно-Китайском море.