Четырёхлетняя девочка погибла в Челябинске, выпав из окна

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Четырёхлетняя девочка погибла в Челябинске, выпав из окна

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Фото: ©РИА "Новости" / Наталья Селиверстова

По предварительным данным, бабушка ребёнка мыла окна, но в какой-то момент оставила внучку одну без присмотра.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели четырёхлетней девочки в Ленинском районе Челябинска. По предварительным данным, бабушка девочки мыла окна, в комнате находилась малолетняя внучка. Когда женщина вышла из комнаты, девочка забралась на подоконник и оперлась на москитную сетку. Крепления сетки не выдержали, и ребёнок упал с высоты третьего этажа.

На место происшествия родные ребёнка немедленно вызвали скорую. Однако, несмотря на помощь медиков, травмы девочки оказались несовместимы с жизнью, сообщил портал 74.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона.

По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, добавили в Следственном комитете.

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