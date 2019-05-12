В США скончалась от рака актриса из сериала "Твин Пикс"

Популярная американская актриса, экс-модель и певица Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", скончалась в США в возрасте 72 лет после продолжительной борьбы с онкологией. Об этом сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.

— Она закончила своё путешествие по жизни спокойно, в окружении своих дочерей и племянниц. Мы были невероятно счастливы в каждый момент, проведённый вместе с ней, — приводит издание их слова.

Пегги Липтон родилась в Нью-Йорке в 1946 году. С 15 лет она работала моделью в агентстве Ford Models, а в 19 получила первую роль в кино в сериале The Mod Squad (Отряд "Стиляги"), за которую в 1971 году была удостоена "Золотого глобуса" за лучшую драматическую женскую роль в телесериале. Она также выпустила несколько синглов, попавших в чарты Billboard.

Спустя ещё три года актриса вышла замуж и сделала перерыв в карьере, сосредоточившись на семье. Лишь в 1989-м она вновь вернулась на съёмочную площадку в роли хозяйки закусочной Нормы Дженнингс в сериале "Твин Пикс", принёсшей ей мировую популярность, а также его продолжении.

После этого она снималась в основном в эпизодических ролях, а в 2004-м у неё диагностировали рак. Несмотря на проблемы со здоровьем, Липтон смогла принять участие в съёмках третьего сезона "Твин Пикс" в 2017 году.