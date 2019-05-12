Прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище отменено

По факту обращения дочерей журналиста полиция запретила выдавать его тело жене.

Похороны главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, которые должны были пройти на Троекуровском кладбище в воскресенье, 12 мая, не состоятся. Причиной называется решение правоохранительных органов, не выдавать тело журналиста его супруге. Об этом сообщается на сайте радиостанции.

— Прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище сегодня не состоится. Выдавать тело вдове журналиста запретила полиция. Документ, подписанный заместителем начальника СЧ СУ УВД по ЦАО Москвы Бахтиным, поступил во 2-й судебный морг сегодня ночью. В нём содержится распоряжение не выдавать тело "в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы", — говорится в сообщении.

Журналист скончался в Москве 9 мая, находясь за рулём мотоцикла. По версии врачей, причиной смерти стал разрыв аорты. Также сообщалось, что в правоохранительные органы обратились его дочери. Они полагают, что отец мог быть отравлен.