Пассажирская лодка с людьми бесследно исчезла в Малайзии

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Пассажирская лодка с людьми бесследно исчезла в Малайзии

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Фото: © Flickr / Jim Boud

В малайзийском штате Саравак начата операция по поиску пассажирской лодки, перевозившей людей по местному водохранилищу и бесследно пропавшей накануне. Об этом сообщает портал The Star.

По информации журналистов, судно, перевозившее людей, предположительно, перевернулось, однако куда оно могла затем пропасть — не знает никто. Также нет никаких данных о количестве людей на борту судна или о маршруте его следования.

Отмечается, что в этом районе практически отсутствует сотовая связь, из-за чего спасателям сообщение о пропаже лодки поступило лишь утром следующего дня. Сразу после этого была начата поисково-спасательная операция.

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