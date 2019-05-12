СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в Ростовской области

Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины. Ещё одной жертвой стала несовершеннолетняя девочка.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в Каменском районе Ростовской области, при котором погибли двое человек и ещё двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

— Следственным отделом по городу Донецк СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", — отметил представитель ведомства.

Специалисты СКР и следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают жильцов дома. В газоснабжающей организации, обслуживавшей дом, изымается документация.

Взрыв газа в жилом двухэтажном доме в посёлке Чистоозёрный Ростовской области произошёл этой ночью. В результате погибли как минимум два человека и пострадали также двое. Лайф опубликовал фото и видео с места происшествия.