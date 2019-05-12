В католических церквях Шри-Ланки прошли первые после терактов мессы

Первые после серии терактов богослужения прошли в католических церквях Шри-Ланки, сообщает телеканал News1st. Отмечается, что первый открывшимся храмом стала церковь Святого Себастьяна в городе Негомбо, где служба прошла 9 мая. Сегодня же, службы прошли в храмах по всей стране.

Проходят они по новым правилам, согласно которым прихожанам нельзя входить в храм с сумками, а на входе они обязаны предоставить удостоверение личности. Кроме того, в ближайшее время должны быть созданы специальные комитеты, которые будут следить за безопасностью на территории церкви.

Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке произошла серия терактов. Восемь взрывов прогремели в гостиницах и католических храмах. По данным Минздрава, погибло 359 человек, однако позже оказалось, что цифры были по ошибке завышены медиками, в настоящий момент насчитывается около 250 погибших.