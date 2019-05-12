Жители Камчатки на перевёрнутой лодке шесть дней гребли до берега лопатой

С собой у мужчин был непромокаемый телефон — им удалось связаться со спасателями и сообщить о случившемся.

Два жителя Камчатки смогли догрести до берега с помощью лопаты после того, как их резиновая моторная лодка перевернулась в районе бухты Малая Медвежка. Об этом сообщает краевое ГУ МЧС России.

Как уточнили в ведомстве, трое мужчин вышли из Петропавловска-Камчатского в сторону посёлка Усть-Камчатск. Их лодка перевернулась в 150 километрах от краевого центра. Двум мужчинам удалось зацепиться за борт и забраться на судно. Шесть дней они дрейфовали в океане, гребя до берега лопатой.

— Мужчины смогли дозвониться в службу спасения и сообщить о произошедшем — как выяснилось позднее, с собой у них был непромокаемый телефон, — отметили в ГУ МЧС.

Спасатели обнаружили мужчин, проверив около 50 километров береговой линии. Их доставили в Петропавловск-Камчатский на спасательном катере "Лидер".

Поиски третьего мужчины в акватории в районе происшествия результатов не дали.

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