Начальник Генштаба ВСУ пожаловался на взлом его страницы в Facebook

По словам Виктора Муженко, хакеры опубликовали от его лица в соцсетях некую провокационную информацию.

Начальник Генштаба Вооружённых сил Украины Виктор Муженко предупредил о том, что его страница в социальной сети "Фейсбук" была взломана.

— В очередной раз моя страница была взломана и распространена публикация провокационного политического содержания. Напоминаю всем, военные не вмешиваются в политические процессы в стране, — написал он на своей официальной странице в "Фейсбуке" в воскресенье 12 мая.

При этом Муженко не уточнил, какую именно провокационную информацию распространили хакеры. Самой "провокационной" записи на данный момент на странице начальника украинского Генштаба нет.