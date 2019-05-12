При пожаре в частном доме на Урале погибли женщина с ребёнком

В деревне Ретнёво Свердловской области в результате пожара в частном доме погибли женщина и ребёнок. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило в 1:07 по московскому времени. На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнём, а площадь возгорания составила 64 кв. м.

С огнём удалось справиться в течение 15 минут. На месте работают пожарные дознаватели и следственные органы, которые выясняют обстоятельства случившегося.