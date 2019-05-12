В России вступили в законную силу первые поправки о госзакупках

Изменения наделяют Минфин РФ полномочиями по разработке типовых контрактов, типовых условий контрактов, если этого не сделали профильные ведомства.

Первые поправки в закон о госзакупках вступают в силу в России, согласно им срок рассмотрения заявлений о внесении сведений о поставщиках товаров, работ и услуг в реестр недобросовестных поставщиков сокращается с десяти до пяти дней. Об этом сообщает "Российская газета".

В этот реестр попадают сведения об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках, контракты с которыми были расторгнуты по решению суда.

Обжаловать действия заказчика теперь можно будет в течение пяти дней с момента публикации протокола рассмотрения заявок или итогового протокола.

Изменения наделяют Минфин РФ полномочиями по разработке типовых контрактов, типовых условий контрактов, если этого не сделали профильные ведомства.

Поправки также отодвигают запуск государственной информационной системы "Независимый регистратор", которая по планам властей должна была начать работать в октябре 2019 года. Однако начало запуска было перенесено на январь 2020-го.