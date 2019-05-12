В Ростовской области завершены поисковые работы на месте взрыва в жилом доме

Губернатор региона пообещал выплатить семьям погибших при обрушении здания по миллиону рублей.

Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы и разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Каменском районе Ростовской области. Об этом сообщили в Управлении информационной политики регионального правительства.

В ГУ МЧС уточнили, что на месте происшествия работали 106 спасателей и 27 единиц техники.

После взрыва газа дом отключили от коммуникаций, на первом этаже здания установили подпорки. В доме повреждено семь квартир, три из которых полностью разрушены.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал выплатить родственникам погибших по миллиону рублей. Материальная помощь также будет оказана пострадавшим.

Напомним, взрыв газа в жилом двухэтажном доме в посёлке Чистоозёрный Ростовской области произошёл этой ночью. В результате погибли как минимум два человека и пострадали также двое. Лайф опубликовал фото и видео с места происшествия. По факту взрыва в жилом доме СКР возбудил уголовное дело.