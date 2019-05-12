Трамп внёс изменения в программу празднования Дня независимости в Вашингтоне

Глава государства распорядился перенести праздничный фейерверк с Национальной аллеи, которая была традиционным местом проведения мероприятия вот уже более полувека.

Президент США Дональд Трамп внёс изменения в ежегодную программу празднования Дня независимости в Вашингтоне. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Отмечается, что по задумке Трампа праздничный фейерверк, который в течение полувека традиционно проходил на Национальной аллее в центре столицы, будет перенесён на берег реки Потомак.

Данное решение президента страны обусловлено его выступлением, которое запланировано у мемориального комплекса Аврааму Линкольну, расположенному на Национальной аллее. Кроме того, в администрации Трампа заявили, что благодаря данному шагу фейерверк смогут посмотреть больше граждан.

При этом, по словам источника издания в Белом доме, лидер страны принимает активное участие в разработке праздничной программы 4 июля. Как добавляет источник, Трамп как никогда ранее проявляет горячий интерес к проведению Дня независимости в Вашингтоне.

Однако данное решение главы государства не все граждане страны приняли с воодушевлением. Некоторые раскритиковали президента в "Твиттере" за то, что он рассматривает национальный праздник в качестве ещё одной возможности почтить самого себя.

Напомним, что Служба национальных парков США вот уже более полувека устраивает традиционный фейерверк на Национальной аллее в День независимости 4 июля. В мероприятии ежегодно принимают участие тысячи людей. Одно из самых масштабных празднований в 1976 году, когда исполнилось 200 лет со дня подписания Декларации независимости, собрало на Национальной аллее около миллиона человек.