В Минобороны РФ рассказали о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Российские военные в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали пять случаев нарушения режима прекращения огня в провинции Латакия. Турция зафиксировала 21 случай стрельбы в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Как уточняется, Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в течение суток не проводил гуманитарных акций. За прошедшие 24 часа не подписывалось соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий.

Количество вооружённых формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, осталось неизменным — их 234.

Ранее Лайф сообщал, что в пригород Дамаска было доставлено две тонны гуманитарной помощи от России.