В Минобороны РФ рассказали о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Российские военные в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали пять случаев нарушения режима прекращения огня в провинции Латакия. Турция зафиксировала 21 случай стрельбы в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Как уточняется, Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в течение суток не проводил гуманитарных акций. За прошедшие 24 часа не подписывалось соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий.
Количество вооружённых формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, осталось неизменным — их 234.
Ранее Лайф сообщал, что в пригород Дамаска было доставлено две тонны гуманитарной помощи от России.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени