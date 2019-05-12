В Самаре 20 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме

В Самаре из-за пожара в одноэтажном жилом доме барачного типа были эвакуированы 20 человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС сообщает ТАСС.

К ликвидации возгорания на площади 300 квадратных метров привлекалось 88 человек и 25 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.

Возгорание было ликвидировано спустя примерно два часа после вызова пожарно-спасательных подразделений. Причина пожара устанавливается.

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