На трассе в Ставрополье опрокинулся автобус из Армении, есть пострадавшие

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На трассе в Ставрополье опрокинулся автобус из Армении, есть пострадавшие

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Фото: © РИА "Новости" / Павел Лисицын

В Ставропольском крае на дороге Минеральные Воды — Кочубей опрокинулся автобус, следовавший из Еревана в Омск. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Инцидент произошёл в районе населённого пункта Нины. Причиной аварии стало повреждение колеса, после которого автобус перевернулся на правый бок.

Всего в салоне находилось восемь граждан Армении, трое из них доставлены в медучреждения с ушибами мягких тканей. На месте аварии работают представители экстренных служб.

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