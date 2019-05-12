Российский школьник стал абсолютным победителем Азиатской физической олимпиады

Участник команды из России набрал 33,4 балла из 50 возможных, за что получил золотую медаль и абсолютное лидерство.

Одиннадцатиклассник Григорий Бобков из Москвы стал абсолютным победителем на XX Азиатской физической олимпиаде, которая проходила с 5 по 12 мая в Аделаиде, Австралия. Об этом сообщается в пресс-службе на официальном сайте Министерства просвещения РФ.

Отмечается, что Россию на международных соревнованиях представляла команда из восьми призёров и победителей Всероссийской олимпиады школьников.

Согласно решению жюри APhO, золотую медаль и абсолютное лидерство в соревновании присудили ученику 11 класса Григорию Бобкову из Москвы. Он набрал 33,4 балла из 50 возможных.

Кроме него золотые медали завоевали москвичи Алексей Шишкин, Владимир Малиновский и Андрей Парфёнов. Владислав Поляков из Санкт-Петербурга и Елисей Судаков из Вологды получили серебряные медали. Бронзовая медаль у Ирины Ляликовой из Подмосковья. Ещё один участник команды Павел Шишкин из Московской области был удостоен почётной грамоты.

Добавляется, что по результатам завершившейся Азиатской физической олимпиады будет сформирована команда, которая представит Россию на Международной физической олимпиаде в Израиле, которая пройдёт с 7 по 15 июля.