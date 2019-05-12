В Индонезии почти 500 человек умерли при подсчёте голосов на выборах

По словам очевидцев, сотрудники избиркома были истощены после 12 часов непрерывной работы.

Министерство здравоохранения Индонезии сообщило, что причиной смерти большинства сотрудников избиркома, скончавшихся при подсчёте голосов на выборах, стал инсульт или инфаркт, пишет The Jakarta Post.

По последним данным, по всей стране после выборов умерло 496 сотрудников избиркома. Примерный возраст скончавшихся — от 50 до 70 лет.

По словам очевидцев, сотрудники избиркома были чрезвычайно утомлены и истощены после 12 часов непрерывной работы по подсчёту голосов. Генсек Минздрава страны Оскар Примади призвал население воздержаться от спекуляций, подчеркнув, что смерти были вызваны естественными причинами.

По предварительным данным, в Индонезии явка на выборы, которые прошли в апреле, составила более 80%. Официальные результаты будут объявлены не позднее 22 мая.