Минюст проверит активность половины политических партий России

Ряду партий предстоит доказать ведомству своё соответствие критериям, касающимся участия в избирательных кампаниях.

Министерство юстиций РФ проверит активность большинства из зарегистрированных в стране политических партий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в течение 2012 года были включены в реестр 32 политические партии из 61 зарегистрированной в стране. Это обусловлено тем, что в тот год вступили в силу изменения в законе "О политических партиях" и необходимая партийная для регистрации численность сократилась с 40 тысяч человек до 500.

При этом в текущем году истекает семилетний срок, в течение которого политические партии должны были участвовать в федеральных, региональных или местных выборах. Так, к примеру, партии могли зарегистрировать кандидатов на выборы президента РФ, в Госдуму или в выборах депутатов региональных парламентов.

В том случае, если партия не участвовала в выборах на протяжении семи лет, она может быть ликвидирована по решению Верховного суда.

По словам председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой, до конца 2019 года может быть упразднена треть ныне зарегистрированных политических партий.