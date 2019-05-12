Гендиректор радио "Говорит Москва" рассказал, что Доренко знал о своём диагнозе

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Гендиректор радио "Говорит Москва" рассказал, что Доренко знал о своём диагнозе

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Фото: © РИА "Новости" / Илья Питалев

При этом он не смог рассказать, предпринимал ли журналист какие-то меры для поддержания здоровья.

Журналист Сергей Доренко знал о наличии у него аневризмы. Об этом ТАСС рассказал Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", главным редактором которой являлся погибший накануне журналист.

По моим сведениям, Сергей знал, что у него аневризма, знал о своём диагнозе, — рассказал Мамонтов.

При этом он не смог рассказать, предпринимал ли журналист какие-то меры для поддержания здоровья.

Сергей Доренко скончался в Москве 9 мая, находясь за рулём мотоцикла. По версии врачей, причиной смерти стал разрыв аорты. Также сообщалось, что в правоохранительные органы обратились его дочери. Они полагают, что отец мог быть отравлен. Сегодня стало известно, что прощание с Доренко, которое должно было пройти на Троекуровском кладбище, отменено.

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