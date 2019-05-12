Иностранцы стали чаще прилетать в Россию

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Иностранцы стали чаще прилетать в Россию

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Фото: © Pixabay

Больше всего в нашу страну летят граждане Армении, Израиля, Казахстана, Черногории и Узбекистана.

Иностранные граждане стали чаще прилетать в Россию. По данным портала Biletix, общий объём продаж авиабилетов вырос на 21%.

Больше всего в нашу страну летят граждане Армении, Израиля, Казахстана, Черногории и Узбекистана. При этом средняя цена на билеты стала меньше, достигнув отметки в 20,5 тысячи рублей.

Почти половина иностранцев приезжает в Москву (47%), десятая часть — в Санкт-Петербург. Среди популярных направлений также фигурируют Ростов-на-Дону, Краснодар и Новосибирск.

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