Иностранцы стали чаще прилетать в Россию

Больше всего в нашу страну летят граждане Армении, Израиля, Казахстана, Черногории и Узбекистана.

Иностранные граждане стали чаще прилетать в Россию. По данным портала Biletix, общий объём продаж авиабилетов вырос на 21%.

Больше всего в нашу страну летят граждане Армении, Израиля, Казахстана, Черногории и Узбекистана. При этом средняя цена на билеты стала меньше, достигнув отметки в 20,5 тысячи рублей.

Почти половина иностранцев приезжает в Москву (47%), десятая часть — в Санкт-Петербург. Среди популярных направлений также фигурируют Ростов-на-Дону, Краснодар и Новосибирск.