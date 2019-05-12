Помпео высказался за поиск общих интересов с Россией

Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Москва и Вашингтон смогут найти общие интересы в различных сферах, и привёл в пример сотрудничество по Сирии. Об этом высокопоставленный американский чиновник заявил в интервью телеканалу CNBC.

Помпео также отметил разговор о ситуации в Венесуэле с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, состоявшийся в Финляндии.

— Ещё один у нас будет, когда я встречусь с министром иностранных дел Лавровым в Сочи, а потом также с президентом Путиным. Увидим, какого прогресса мы сможем достичь, — сказал госсекретарь Соединённых Штатов.

Помпео подчеркнул, что Вашингтон добивается отсутствия иностранного вмешательства в дела Каракаса.

Как ранее сообщал Лайф, госсекретарь США Майк Помпео будет находиться с визитом в России с 12 по 14 мая. Помпео посетит Москву и Сочи и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Они обсудят ряд внешнеполитических тем, в том числе ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Сирии, Ирана и КНДР.