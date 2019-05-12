В России вступили в силу новые правила получения детских пособий

Эксперты отмечают, что документ поможет россиянам смелее делать выбор в пользу смены места жительства.

В России с сегодняшнего дня вступают в силу изменения в правилах получения детских пособий. Об этом сообщает "Российская газета".

Отмечается, что теперь выплаты можно получить вне зависимости от места регистрации, а соответствующее заявление можно подать в любом месте.

Как отмечает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, данная мера поможет россиянам смелее делать выбор в пользу смены места жительства, которое может быть обусловлено более выгодными условиями труда и заработной платы.