В России вступили в силу новые правила получения детских пособий

В России с сегодняшнего дня вступают в силу изменения в правилах получения детских пособий. Об этом сообщает "Российская газета".
Отмечается, что теперь выплаты можно получить вне зависимости от места регистрации, а соответствующее заявление можно подать в любом месте.
Как отмечает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, данная мера поможет россиянам смелее делать выбор в пользу смены места жительства, которое может быть обусловлено более выгодными условиями труда и заработной платы.
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