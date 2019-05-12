Гендиректор радио "Говорит Москва" рассказал о сроках экспертизы тела Доренко

Повторная судмедэкспертиза тела журналиста Сергея Доренко, умершего 9 мая, может занять около недели. Об этом заявил генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.

— Они сами сейчас не знают временной лаг, то есть сколько времени это займёт, но будут стараться побыстрее всё сделать, — цитирует "Интерфакс" Мамонтова.

Журналист уточнил, что речь идёт о более подробном исследовании дополнительных данных. По его словам, Доренко знал о наличии у него аневризмы.

Как ранее писал Лайф, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко скончался в Москве 9 мая, находясь за рулём мотоцикла. По версии врачей, причиной смерти стал разрыв аорты. Дочери Доренко от первого брака обратились в правоохранительные органы. Они полагают, что отец мог быть отравлен. 12 мая стало известно, что прощание с Доренко, которое должно было пройти на Троекуровском кладбище, отменено.