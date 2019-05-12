Гендиректор радио "Говорит Москва" рассказал о сроках экспертизы тела Доренко

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Гендиректор радио "Говорит Москва" рассказал о сроках экспертизы тела Доренко

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Сергей Доренко. Фото: © Instagram/rasstriga.pastushok

Повторная судмедэкспертиза тела журналиста Сергея Доренко, умершего 9 мая, может занять около недели. Об этом заявил генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.

Они сами сейчас не знают временной лаг, то есть сколько времени это займёт, но будут стараться побыстрее всё сделать, — цитирует "Интерфакс" Мамонтова.

Журналист уточнил, что речь идёт о более подробном исследовании дополнительных данных. По его словам, Доренко знал о наличии у него аневризмы.

Как ранее писал Лайф, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко скончался в Москве 9 мая, находясь за рулём мотоцикла. По версии врачей, причиной смерти стал разрыв аорты. Дочери Доренко от первого брака обратились в правоохранительные органы. Они полагают, что отец мог быть отравлен. 12 мая стало известно, что прощание с Доренко, которое должно было пройти на Троекуровском кладбище, отменено.

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