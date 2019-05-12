Дочь Сергея Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом

По словам дочери журналиста, изменения в мероприятии обусловлены тем, что работа судмедэкспертов существенно затянулась.

Старшая дочь журналиста Сергея Доренко принесла свои извинения близким людям и поклонникам своего отца, которые сегодня пришли на Троекуровское кладбище на церемонию прощания. Об этом сообщает телеканал "360".

Отмечается, что церемонию прощания с журналистом отменили в самый последний момент в связи с тем, что судмедэксперты не успели провести все необходимые процедуры.

— Мы очень благодарны, что вы пришли. <...> Мы извиняемся, что это произошло, — не по нашей вине. Есть мероприятия, которые были затянуты. <...> Они не успели дополнительно взять забор тканей, на это нужно время, — сказала Екатерина.

Также она отметила, что не может на данный момент назвать новую дату похорон отца. Вероятно, она будет озвучена позднее.

Журналист Сергей Доренко скончался в Москве 9 мая, находясь за рулём мотоцикла. По версии медиков, причиной смерти был разрыв аорты. Гендиректор радио "Говорит Москва" рассказал, что Доренко знал о том, что у него аневризма. Однако дочери Доренко полагают, что отец мог быть отравлен. Они уже обратились в правоохранительные органы.

Сегодня стало известно, что прощание с Доренко, которое должно было состояться на Троекуровском кладбище, отменено.