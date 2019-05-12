Сын Доренко рассказал, как узнал о смерти отца

Молодой человек также сообщил, что ежедневно созванивался со своим папой, а в ходе бесед они обменивались разными новыми впечатлениями.

Сын журналиста Сергея Доренко Прохор рассказал журналистам, как он узнал о смерти своего отца, а также отметил, что не имеет мнения относительно версий смерти своего папы.

— У меня пока нет никакого мнения, просто хочется попрощаться с отцом. Я тоже не поддерживаю всех действий, которые сейчас происходят. Я узнал 9 мая, где-то в пять-шесть часов. После этого мне позвонили, сказали об этом. Со мной были рядом друзья, они пытались меня как-то успокоить. Потом я позвонил на номер отца, там уже взял трубку следователь и стало всё понятно, — отметил Прохор Доренко.

Он также рассказал, что сейчас на нём лежит большая ответственность, а впереди его ждёт окончание учёбы.

Позже в беседе с Лайфом он рассказал о характере своих взаимоотношений с отцом.

— Мы общались отлично, созванивались каждый день, обменивались какими-то своими новыми впечатлениями. Он мне рассказывал про свой новый мотоцикл, я ему про свои новые знания, которые получаю. Он никогда не любил ездить со мной вдвоём, он иногда ездил со своей женой вдвоём, меня он боялся брать. Потому что я тяжёлый, его вес и мой вес — это не очень круто. И я отказывался, так как это опасно, — рассказал сын журналиста.

По словам Прохора, отец ничего не рассказывал ему о своём заболевании. Кроме того, он сообщил, что его сёстры долгое время не общались с Сергеем Доренко из-за некоторых разногласий, а сам Прохор общался с вдовой своего отца.

Сергей Доренко скончался в Москве 9 мая, находясь за рулём мотоцикла. По версии врачей, причиной смерти стал разрыв аорты. Также сообщалось, что в правоохранительные органы обратились его дочери. Они полагают, что отец мог быть отравлен. Сегодня стало известно, что прощание с Доренко, которое должно было пройти на Троекуровском кладбище, отменено.