Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Российские бизнесмены Алишер Усманов, Роман Абрамович и Михаил Фридман вошли в десятку самых состоятельных резидентов в Великобритании. Такая информация приводится в ежегодном рейтинге издания The Times.

Усманов, состояние которого оценили в 11,34 миллиарда фунтов стерлингов (около 14,7 миллиарда долларов), занял восьмую строчку списка тысячи богатейших людей Соединённого Королевства. Роман Абрамович с состоянием в 11,22 миллиарда фунтов стерлингов (около 14,6 миллиарда долларов) поднялся с 13-й строчки рейтинга на девятую, а Михаил Фридман, состояние которого издание оценило в 10,9 миллиарда фунтов стерлингов (около 14,1 миллиарда долларов), разместился на десятой строчке.

Отмечается, что Усманов сохранил прошлогоднюю позицию, а Фридман вошёл в рейтинг впервые.

Самыми богатыми резидентами Великобритании издание назвало братьев Хиндуджа, контролирующих финансово-промышленную группу Hinduja Group. Состояние их семьи газета оценила в 22 миллиарда фунтов стерлингов. Четвёртое место в рейтинге занял миллиардер Леонид Блаватник, эмигрировавший из СССР в США в 1978 году. Его состояние, по данным издания, составляет более 14 миллиардов фунтов стерлингов.

Ранее Фридман, Усманов и Абрамович вошли в список богатейших людей мира по версии Forbes. Кроме того, Михаил Фридман был признан самым богатым жителем Лондона и возглавил рейтинг богатейших российских холостяков.

Напомним, в 2018 году Алишер Усманов стал бизнесменом года по версии российского Forbes.