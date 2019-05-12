Вдова Доренко рассказала, что он узнал о проблемах с сердцем ещё в 2016 году

По словам женщины, журналист регулярно принимал препараты, снижающие давление, и консультировался у врачей.

Вдова Сергея Доренко Юлия рассказала, что летом 2016 года журналисту диагностировали аневризму восходящего отдела аорты с аортальной регургитацией первой степени, после чего главред радиостанции "Говорит Москва" несколько раз проходил обследование сердца.

— Сергей знал о проблемах с сердцем, на постоянной основе принимал препараты, снижающие давление, — цитирует "Говорит Москва" Юлию Доренко.

Вдова журналиста уточнила, что все медицинские документы уже переданы в полицию.

Доренко подчеркнула, что у журналиста были сложные отношения с дочерьми от первого брака: с Екатериной Сергей не общался несколько лет, а с Ксенией созванивался пару раз в год. По её словам, сам Доренко часто говорил о том, что старшие дочери его не уважают, относятся как к собственности.

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко скончался в Москве 9 мая, находясь за рулём мотоцикла. По версии врачей, причиной смерти стал разрыв аорты. Также сообщалось, что в правоохранительные органы обратились его дочери. Они полагают, что отец мог быть отравлен. Сегодня стало известно, что прощание с Доренко, которое должно было пройти на Троекуровском кладбище, отменено.