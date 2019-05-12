В Киеве проходит шествие матерей погибших в Донбассе солдат

В мероприятии принимают участие чуть более 300 человек, а все желающие могут подписать открытки "Несколько тёплых слов маме героя".

В Киеве проходит шествие матерей, чьи дети погибли в результате конфликта в Донбассе, сообщает агентство "Укринформ". Целью мероприятия является привлечение внимания к проблемам матерей погибших украинских военнослужащих, а также многодетных матерей и детей с онкозаболеваниями.

В мероприятии принимают участие чуть более 300 человек, а все желающие могут подписать открытки "Несколько тёплых слов маме героя".

Шествие подходит к Свято-Владимирскому кафедральному патриаршему собору, где состоится богослужение. Добавим, что сегодня на Украине отмечается День матери.

Напомним, конфликт на юго-востоке Украины продолжается уже пять лет. Несмотря на численное и техническое превосходство, украинская армия потерпела ряд болезненных поражений от ополчения жителей Донбасса, в результате которых погибло несколько тысяч украинских военных. В Раде призывали провести расследование и найти виновных в неудачах ВСУ. Тем не менее лидер Незалежной Пётр Порошенко неоднократно заявлял о создании новой армии и о том, что вооружённые силы страны стали одними из самых сильных в Европе.