Путин рассказал, что для него значит шествие в "Бессмертном полку"

Президент России Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказал, о чём думал, когда впервые шёл по Красной площади с портретом отца в рамках акции "Бессмертный полк".

— Знаете, ко мне какая мысль пришла? Он не мог этого сделать, но я хотя бы портрет его пронесу, он это заслужил. Я думаю, что тысячи людей, сотни тысяч, когда идут с портретами своих близких участников войны, наверное, тоже думают об этом, — сказал российский лидер.

Президент России также отметил, что участие людей в "Бессмертном полку" — это также дань памяти той огромной цене, что заплатили за победу в Великой Отечественной войне советские солдаты.

— Вот отец у меня. Как он мог пройти по площади в 45-м году? Никак. Он всю жизнь хромал и ушёл из жизни с осколком гранаты в ноге. Ну разве такие люди могли пройти по Красной площади в Параде Победы? Нет. Но они, именно простые солдаты, добывали победу. И добыли её огромной ценой, — сказал глава государства.

По предварительным оценкам, в шествии "Бессмертного полка" в России приняли участие более десяти миллионов человек. По всему миру к акции присоединились жители более 500 городов в 115 странах.