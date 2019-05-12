Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Чите

В результате ДТП с участием трёх автомобилей, в том числе одного маршрутного такси, пострадало девять человек. Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю.

Инцидент произошёл в воскресенье, 12 мая, в 11:40 (5:40 по мск) на улице Генерала Белика напротив парка культуры и отдыха им. Победы.

Отмечается, что в ДТП участвовали два легковых автомобиля и маршрутное такси "Газель". Всего, по предварительным данным, в машинах находилось двенадцать человек, из которых десять были в маршрутке. Девять пострадавших были срочно госпитализированы и доставлены в местное отделение клинической больницы. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

При этом, как подчёркивают в ведомстве, детей среди пострадавших нет.