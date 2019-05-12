Три человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Крыму

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Три человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Крыму

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Фото: © ГУ МЧС по Республике Крым

Три человека погибли в результате столкновения Ford Fiesta с грузовиком MAN на трассе "Таврида" в Крыму. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Отмечается, что среди погибших — водитель и два пассажира легковушки. Инцидент произошёл на 130-м километре трассы в районе села Сенное.

Водитель Ford Fiesta, который двигался со стороны Феодосии в сторону Симферополя, допустил выезд с проезжей части вправо на обочину, после чего выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком MAN, — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.

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