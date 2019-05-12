В Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности 13 мая

Несмотря на тёплую погоду, по данным метеорологов, в столичном регионе ожидаются грозы и порывистый ветер.

Синоптики объявили о жёлтом уровне опасности в Москве и Московской области на понедельник, 13 мая, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

В столице и области ожидаются гроза и ветер с порывами до 12–17 метров в секунду.

Температура в Москве будет варьироваться от 22 до 24 градусов тепла, в Московской области — от 20 до 25 градусов тепла.

Ранее Лайф сообщал, что ночь с 10 на 11 мая стала самой тёплой в Москве с начала 2019 года.