В Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности 13 мая

Синоптики объявили о жёлтом уровне опасности в Москве и Московской области на понедельник, 13 мая, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.
В столице и области ожидаются гроза и ветер с порывами до 12–17 метров в секунду.
Температура в Москве будет варьироваться от 22 до 24 градусов тепла, в Московской области — от 20 до 25 градусов тепла.
Ранее Лайф сообщал, что ночь с 10 на 11 мая стала самой тёплой в Москве с начала 2019 года.
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