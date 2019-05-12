Два человека погибли в результате пожара в доме Гринфельда в Архангельске

По данным специалистов, известному зданию нанесён серьёзный урон и восстановлению оно не подлежит.

В Архангельске минувшей ночью сгорел деревянный дом Гринфельда, являющийся памятником архитектуры регионального значения. В результате пожара погибло два человека. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в районе 00:30 по московскому времени. Отмечается, что погибшей оказалась женщина и ещё один человек, чьё тело полностью обезображено, установить его пол пока что невозможно. Ещё одного пострадавшего доставили в больницу.

На момент трагедии в доме никто не проживал постоянно, несмотря на наличие зарегистрированных жителей.

Как уже установили специалисты, памятник архитектуры не подлежит восстановлению.