Два человека погибли в результате пожара в доме Гринфельда в Архангельске

В Архангельске минувшей ночью сгорел деревянный дом Гринфельда, являющийся памятником архитектуры регионального значения. В результате пожара погибло два человека. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в районе 00:30 по московскому времени. Отмечается, что погибшей оказалась женщина и ещё один человек, чьё тело полностью обезображено, установить его пол пока что невозможно. Ещё одного пострадавшего доставили в больницу.
На момент трагедии в доме никто не проживал постоянно, несмотря на наличие зарегистрированных жителей.
Как уже установили специалисты, памятник архитектуры не подлежит восстановлению.
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