Супруга Доренко сообщила, что он просил развеять его прах в Керчи

По словам вдовы журналиста, Сергей Доренко даже заранее выбрал музыкальное сопровождение для церемонии прощания с ним.

Сергей Доренко хотел, чтобы его тело кремировали, а прах разделили, сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на вдову журналиста Юлию Доренко.

По её словам, Сергей Доренко считал, что часть его праха нужно будет захоронить в земле, чтобы у детей было место, куда они могут прийти к отцу. Согласно воле журналиста, вторую часть праха нужно развеять на горе Митридат в Керчи — городе, где Доренко родился и проводил летние каникулы вместе с бабушкой.

Юлия Доренко подчеркнула, что о своём желании он часто напоминал ей, друзьям и коллегам.

— Я считала своим долгом выполнить волю любимого человека, — рассказала вдова журналиста, отметив, что Доренко даже выбрал музыкальное сопровождение для прощания — композицию Bridge Over Troubled Water дуэта Simon & Garfunkel.

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко скончался в Москве 9 мая, находясь за рулём мотоцикла. По версии врачей, причиной смерти стал разрыв аорты. Церемония прощания с Доренко, которая должна была пройти на Троекуровском кладбище 12 мая, была отменена после обращения дочерей журналиста в правоохранительные органы. Екатерина и Ксения Доренко полагают, что их отец мог быть отравлен. По словам вдовы Доренко Юлии, о проблемах с сердцем журналист узнал ещё летом 2016 года.