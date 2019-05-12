Автолюбителей предупредили о "дачных" пробках вечером в воскресенье в Москве

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своём твиттере предупредил московских автолюбителей о заторах на дорогах вечером в воскресенье из-за возвращения большого количества людей в столицу с дач.

На большинстве магистралей на подъезде к Москве сейчас плотно - многие возвращаюсь с дач и шашлыков после длинных праздников. В Москве движение 2 балла. На вылетных магистралях в центр плотно, но пока без особых заторов. Планируйте маршрут заранее. pic.twitter.com/ZHNMjGVhYi — ЦОДД (@gucodd) 12 мая 2019 г.

— На большинстве магистралей на подъезде к Москве сейчас плотно — многие возвращаются с дач и шашлыков после длинных праздников. В Москве движение два балла. На вылетных магистралях в центре плотно, но пока без особых заторов. Планируйте маршрут заранее, — говорится в сообщении центра.