Автолюбителей предупредили о "дачных" пробках вечером в воскресенье в Москве

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Автолюбителей предупредили о "дачных" пробках вечером в воскресенье в Москве

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своём твиттере предупредил московских автолюбителей о заторах на дорогах вечером в воскресенье из-за возвращения большого количества людей в столицу с дач.

— На большинстве магистралей на подъезде к Москве сейчас плотно — многие возвращаются с дач и шашлыков после длинных праздников. В Москве движение два балла. На вылетных магистралях в центре плотно, но пока без особых заторов. Планируйте маршрут заранее, — говорится в сообщении центра.

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