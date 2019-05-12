Силуанов рассказал о новой системе мониторинга исполнения нацпроектов

Как отметил министр, подобного "буквально пошагового" механизма, при котором деньги и результаты отслеживаются в одной системе, ранее в стране не было.

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов рассказал о новой поэтапной системе мониторинга национальных проектов в интервью телепередаче "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

— Каждый вице-премьер, каждый министр, который курирует соответствующее направление по нацпроектам, видит и отвечает перед председателем правительства и перед президентом. Такой системы контроля, буквально пошаговой, не было, — отметил Силуанов.

Ранее Лайф писал, что в среду 8 мая в Москве состоялось заседание Совета по стратегическому развитию. Президент РФ Владимир Путин, комментируя реализацию национальных проектов, потребовал их скорейшего выполнения. Также лидер страны ужесточил контрольные сроки реализации нацпроектов.