Силуанов рассказал о новой системе мониторинга исполнения нацпроектов

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов рассказал о новой поэтапной системе мониторинга национальных проектов в интервью телепередаче "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
— Каждый вице-премьер, каждый министр, который курирует соответствующее направление по нацпроектам, видит и отвечает перед председателем правительства и перед президентом. Такой системы контроля, буквально пошаговой, не было, — отметил Силуанов.
Ранее Лайф писал, что в среду 8 мая в Москве состоялось заседание Совета по стратегическому развитию. Президент РФ Владимир Путин, комментируя реализацию национальных проектов, потребовал их скорейшего выполнения. Также лидер страны ужесточил контрольные сроки реализации нацпроектов.
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