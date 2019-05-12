В Татарстане сошли с рельсов тепловоз и пять вагонов

В Татарстане при отправлении с железнодорожной станции Бугульма на сортировочную станцию в Башкирию с рельсов сошли тепловоз и пять пустых вагонов, сообщает ИА "Татар-информ".

Всего в составе было 55 вагонов, из них 18 гружёных и 37 пустых. По данным местных властей, в результате схода с рельсов тепловоза и пяти вагонов никто не пострадал.

На месте происшествия работает восстановительный поезд. Отмечается, что инцидент не повлиял на расписание движения поездов.

Ранее Лайф рассказывал, как в Башкирии товарный состав врезался в тепловоз из-за украденного башмака.