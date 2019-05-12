Скончался олимпийский чемпион по хоккею Анатолий Ионов

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Скончался олимпийский чемпион по хоккею Анатолий Ионов

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Фото: © РИА "Новости" / Дмитрий Донской

На 80-м году жизни скончался прославленный хоккеист, чемпион Олимпиады-1968 в составе сборной СССР Анатолий Ионов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Ионов провёл более 300 матчей в чемпионате СССР в составе "Крыльев Советов" и ЦСКА, а за сборную Союза сыграл 14 матчей на чемпионатах мира и Олимпийских играх, в которых забросил пять шайб.

Федерация хоккея России выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Ионова, — говорится в сообщении.

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