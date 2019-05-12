Штаб Зеленского опубликовал видеопетицию о роспуске Верховной рады Украины

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала в YouTube видеопетицию, в которой большинство опрошенных выступает за роспуск Верховной рады.

В описании к ролику сказано, что Зеленский в первую очередь обратит внимание на вопрос о роспуске Рады, если видеозапись наберёт более одного миллиона просмотров. К настоящему моменту ролик посмотрели более 162 тысяч раз.

По данным представителей команды Зеленского, уровень доверия украинцев к парламенту составляет "не более 4%".

Ранее спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил об отсутствии коалиции в парламенте Незалежной.