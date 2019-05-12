Шесть человек пострадали в результате стрельбы на севере Франции

Всем пострадавшим, получившим огнестрельные ранения, была оказана медицинская помощь.

Шесть человек получили ранения в результате стрельбы на окраине города Амьен, расположенного на севере Франции. Пятеро из них получили огнестрельные ранения в верхние и нижние конечности. Об этом сообщает информационное издание France Bleu.

По данным издания, инцидент произошёл в ночь с субботы на воскресенье, 12 мая. Отмечается, что около 1:45 по местному времени (2:45 мск) внутри и вблизи здания местной общественной организации, расположенной на авеню de la Défense Passive, раздались выстрелы.

Все пострадавшие были госпитализированы в местное отделение клинической больницы, где им была оказана медицинская помощь. Добавляется, что четверо уже выписаны домой.

Согласно предварительной информации, прокуратура уже открыла расследование. Также были арестованы несколько подозреваемых по данному делу. Обстоятельства произошедшего не уточняются.